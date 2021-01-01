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Samsung Galaxy A72 против Oppo Realme 8 Pro

Самсунг Галакси А72
VS
Оппо Реалми 8 Про
Samsung Galaxy A72
Oppo Realme 8 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2021 года Samsung Galaxy A72 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.4-дюймового Oppo Realme 8 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A72
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 33% выше максимальная яркость экрана (834 против 629 нит)
  • Стабилизация изображения
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Стерео динамики
Причины выбрать Oppo Realme 8 Pro
  • Показывает на 12% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Весит на 27 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A72
vs
Realme 8 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 83.3%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.7% 99.9%
ШИМ (PWM) 367 Гц 114 Гц
Время отклика 4.8 мс 7 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy A72 +33%
834 нит
Realme 8 Pro
629 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165 мм 160.6 мм
Ширина 77.4 мм 73.9 мм
Толщина 8.4 мм 8.1 мм
Вес 203 грамма 176 граммов
Водонепроницаемость IP67 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Лаванда Черный, Синий, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A72 +2%
84.9%
Realme 8 Pro
83.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А72 и Оппо Реалми 8 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2300 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 1 МБ 1 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 618
Частота GPU 750 МГц 750 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A72
540
Realme 8 Pro +6%
570
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A72
1629
Realme 8 Pro +5%
1709
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A72
257206
Realme 8 Pro +12%
286959

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки 25.8 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 50 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (54% за 30 минут) Да (88% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 0:39 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A72
15:06 ч.
Realme 8 Pro +9%
16:43 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A72
16:30 ч.
Realme 8 Pro +31%
21:33 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A72 +14%
40:00 ч.
Realme 8 Pro
35:04 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A72 vs Oppo Realme 8 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 108 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 12032 x 9204
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 12 МП + 5 МП) 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 120 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 15
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A72 +5%
88.9 дБ
Realme 8 Pro
84.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.17 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (50 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy A72, а если производительность – то Oppo Realme 8 Pro.

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