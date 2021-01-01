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Samsung Galaxy A72 против Galaxy A42

Самсунг Галакси А72
VS
Самсунг Галакси А42 5G
Samsung Galaxy A72
Samsung Galaxy A42

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2021 года Samsung Galaxy A72 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A42, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750 5G и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A72
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 48% выше плотность пикселей (393 vs 266 PPI)
  • На 44% выше максимальная яркость экрана (812 против 563 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy A42
  • На 23% лучшая автономность (144 vs 117 часов)
  • Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 638 и 527 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A72
vs
Galaxy A42

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 266 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 84.3%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.7% 97.7%
ШИМ (PWM) 367 Гц 242 Гц
Время отклика 4.8 мс 9.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy A72 +44%
812 нит
Galaxy A42
563 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165 мм 164.4 мм
Ширина 77.4 мм 75.9 мм
Толщина 8.4 мм 8.6 мм
Вес 203 грамма 193 грамма
Водонепроницаемость IP67 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Лаванда Белый, Черный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A72 +1%
84.9%
Galaxy A42
84.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А72 и Самсунг Галакси А42 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 750 5G
Макс. частота 2300 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 619
Частота GPU 750 МГц 825 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A72
527
Galaxy A42 +21%
638
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A72
1602
Galaxy A42 +19%
1906
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A72
249881
Galaxy A42 +28%
320201
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI 3.1 One UI 3.1
Размер системы из коробки 25.8 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (54% за 30 минут) Да (27% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 2:01 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A72
15:06 ч.
Galaxy A42 +27%
19:12 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A72
16:30 ч.
Galaxy A42 +48%
24:11 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A72
40:00 ч.
Galaxy A42 +3%
41:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A72 vs Samsung Galaxy A42
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8000 x 6000
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 12 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A72 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 20 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 5184 x 3880
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 15 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A72 +7%
88.9 дБ
Galaxy A42
82.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Март 2021 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.23 Вт/кг 1.15 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.17 Вт/кг 1.33 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy A72, а если производительность и автономность – то Samsung Galaxy A42.

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