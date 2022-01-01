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Samsung Galaxy A73 5G против Apple iPhone 13 mini

Самсунг Галакси А73 5G
VS
Эпл Айфон 13 мини
Samsung Galaxy A73 5G
Apple iPhone 13 mini

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Samsung Galaxy A73 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 5.4-дюймового Apple iPhone 13 mini, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A73 5G
  • Комплектуется на 2594 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2406 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 1.3" большая диагональ экрана
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Apple iPhone 13 mini
  • Показывает на 55% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • На 21% выше плотность пикселей (476 vs 393 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 11.9 мм уже
  • В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1737 и 758 баллов
  • Весит на 40 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A73 5G
vs
iPhone 13 mini

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 5.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 476 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость - 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 87% 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.7%
ШИМ (PWM) - 510 Гц
Время отклика - 4.8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A73 5G
н/д
iPhone 13 mini
851 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 131.5 мм
Ширина 76.1 мм 64.2 мм
Толщина 7.6 мм 7.65 мм
Вес 181 грамм 141 грамм
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Белый, Мятный Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А73 5G и Эпл Айфон 13 мини в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Apple A15 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 642L Apple GPU
Частота GPU 490 МГц 1200 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A73 5G
758
iPhone 13 mini +129%
1737
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A73 5G
2937
iPhone 13 mini +60%
4687
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A73 5G
507894
iPhone 13 mini +55%
787153
CPU 156425 193760
GPU 157151 347737
Memory 70675 108337
UX 121877 131541
Total score 507894 787153
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A73 5G
2467
iPhone 13 mini +262%
8937
Stability 98% 77%
Graphics test 14 FPS 53 FPS
Graphics score 2467 8937
PCMark 3.0 score 12076 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 15 (С обновлением до iOS 16)
Оболочка UI One UI 4.1 -
Размер системы из коробки 36.9 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 2406 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:24 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:48 ч.
Просмотр видео - 11:55 ч.
Игры - 05:14 ч.
Режим ожидания - 124 ч.
Общая автономность
Galaxy A73 5G
н/д
iPhone 13 mini
32:15 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A73 5G vs Apple iPhone 13 mini
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 4 (108 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 13 mini от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A73 5G
н/д
iPhone 13 mini
87.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.97 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера и корпус - выбирайте Apple iPhone 13 mini, а если дисплей, автономность и коммуникации – то Samsung Galaxy A73 5G.

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