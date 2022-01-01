Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A73 5G vs iPhone 14 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A73 5G против Apple iPhone 14

Самсунг Галакси А73 5G
VS
Эпл Айфон 14
Samsung Galaxy A73 5G
Apple iPhone 14

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Samsung Galaxy A73 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A73 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1721 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3279 мАч
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 14
  • Показывает на 54% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • На 17% выше плотность пикселей (460 vs 393 PPI)
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1751 и 758 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A73 5G
vs
iPhone 14

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость - 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 87% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.5%
ШИМ (PWM) - 60 Гц
Время отклика - 12 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A73 5G
н/д
iPhone 14
844 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 146.7 мм
Ширина 76.1 мм 71.5 мм
Толщина 7.6 мм 7.8 мм
Вес 181 грамм 172 грамма
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Белый, Мятный Черный, Фиолетовый, Синий, Красный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A73 5G +1%
87%
iPhone 14
86%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А73 5G и Эпл Айфон 14 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Apple A15 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 3230 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 642L Apple GPU
Частота GPU 490 МГц 1200 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A73 5G
758
iPhone 14 +131%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A73 5G
2937
iPhone 14 +63%
4787
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A73 5G
507894
iPhone 14 +54%
782889
CPU 156425 209437
GPU 157151 333181
Memory 70675 105776
UX 121877 131735
Total score 507894 782889
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A73 5G
2467
iPhone 14 +286%
9519
Stability 98% 82%
Graphics test 14 FPS 57 FPS
Graphics score 2467 9519
PCMark 3.0 score 12076 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 16 (С обновлением до iOS 16.02)
Оболочка UI One UI 4.1 -
Размер системы из коробки 36.9 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3279 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:31 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:45 ч.
Просмотр видео - 15:45 ч.
Игры - 05:25 ч.
Режим ожидания - 122 ч.
Общая автономность
Galaxy A73 5G
н/д
iPhone 14
37:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A73 5G vs Apple iPhone 14
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 4 (108 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A73 5G
н/д
iPhone 14
80.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
2 (50%)
2 (50%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A73 5G vs Samsung Galaxy A52
2. Samsung Galaxy A73 5G vs Samsung Galaxy A72
3. Samsung Galaxy A73 5G vs Samsung Galaxy A52s 5G
4. Samsung Galaxy A73 5G vs Samsung Galaxy S22
5. Samsung Galaxy A73 5G vs Samsung Galaxy A53 5G
6. Apple iPhone 14 vs Apple iPhone 13 Pro
7. Apple iPhone 14 vs Apple iPhone 13 Pro Max
8. Apple iPhone 14 vs Apple iPhone 12
9. Apple iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22
10. Apple iPhone 14 vs Apple iPhone 14 Plus

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры