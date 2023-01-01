Samsung Galaxy A73 5G против Apple iPhone SE (2022)
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Samsung Galaxy A73 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A73 5G
- Комплектуется на 2982 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2018 мАч
- На 2" большая диагональ экрана
- Тонкие рамки – на 21.6% выше полезная площадь экрана
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 21% выше плотность пикселей (393 vs 326 PPI)
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
- Показывает на 37% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка беспроводной зарядки на
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- Лучше лежит в руке - корпус на 8.8 мм уже
- В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1713 и 760 баллов
- Весит на 37 граммов меньше
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.7 дюймов
|4.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|16:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|625 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|800 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87%
|65.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|Время отклика
|-
|38 мс
|Контрастность
|-
|1655:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.7 мм
|138.4 мм
|Ширина
|76.1 мм
|67.3 мм
|Толщина
|7.6 мм
|7.3 мм
|Вес
|181 грамм
|144 грамма
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Серый, Белый, Мятный
|Белый, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|2400 МГц
|3223 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
|Размер транзистора
|6 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Apple GPU
|Частота GPU
|490 МГц
|1200 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
760
iPhone SE (2022) +125%
1713
Geekbench 5 (многоядерный)
2708
iPhone SE (2022) +71%
4628
|CPU
|154698
|189244
|GPU
|158765
|269834
|Memory
|85148
|129820
|UX
|123089
|127582
|Total score
|518239
|710840
|Пиковая температура корпуса
|-
|46.2 °C
|Stability
|98%
|72%
|Graphics test
|14 FPS
|48 FPS
|Graphics score
|2461
|8059
|Web score
|10746
|-
|Video editing
|7084
|-
|Photo editing
|26124
|-
|Data manipulation
|9192
|-
|Writing score
|14255
|-
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|iOS 15.3 (С обновлением до iOS 16.4)
|Оболочка UI
|One UI 5.0
|-
|Размер системы из коробки
|36.9 ГБ
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|2018 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (61% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|1:18 ч.
|Веб-серфинг
|-
|09:55 ч.
|Просмотр видео
|-
|08:38 ч.
|Игры
|-
|03:26 ч.
|Режим ожидания
|-
|93 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|4 (108 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone SE (2022) от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
128
Качество видео
109
Итоговая оценка камеры
118
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|-
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2022 года
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
| - Смартфон
- Кабель Lightning на USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, камера и коммуникации - выбирайте Samsung Galaxy A73 5G, а если производительность и программное обеспечение – то Apple iPhone SE (2022).
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