Samsung Galaxy A73 5G против Google Pixel 4a
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Samsung Galaxy A73 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 5.81-дюймового Google Pixel 4a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A73 5G
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 1860 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3140 мАч
- На 0.89" большая диагональ экрана
- Показывает на 63% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Google Pixel 4a
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- На 13% выше плотность пикселей (443 vs 393 PPI)
- Весит на 38 граммов меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 6.7 мм уже
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
62
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
60
Производительность
Быстродействие приложений и системы
35
Игры
Возможности в 3D-гейминге
23
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
81*
54
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|5.81 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|443 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|700 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|800 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|87%
|83.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|95.3%
|ШИМ (PWM)
|-
|255 Гц
|Время отклика
|-
|6.2 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.7 мм
|144 мм
|Ширина
|76.1 мм
|69.4 мм
|Толщина
|7.6 мм
|8.2 мм
|Вес
|181 грамм
|143 грамма
|Водонепроницаемость
|IP67
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Серый, Зеленый
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Qualcomm Snapdragon 730G
|Макс. частота
|2400 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Adreno 618
|Частота GPU
|490 МГц
|825 МГц
|FLOPS
|~753 Гфлопс
|~422 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A73 5G +38%
771
558
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A73 5G +67%
2762
1650
|CPU
|154698
|101186
|GPU
|158765
|79209
|Memory
|85148
|59587
|UX
|123089
|78244
|Total score
|523551
|320748
|Пиковая температура корпуса
|-
|41.4 °C
|Stability
|98%
|99%
|Graphics test
|14 FPS
|6 FPS
|Graphics score
|2458
|1003
|Web score
|10607
|-
|Video editing
|7105
|-
|Photo editing
|26040
|-
|Data manipulation
|9166
|-
|Writing score
|14019
|-
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Android 10 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|One UI 5.0
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|36.9 ГБ
|15 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3140 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (45% за 30 минут)
|Да (50% за 25 минут)
|Время полной зарядки
|1:24 ч.
|1:27 ч.
|Веб-серфинг
|-
|08:45 ч.
|Просмотр видео
|-
|11:16 ч.
|Игры
|-
|04:05 ч.
|Режим ожидания
|-
|99 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|4 (108 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|1 (12.2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Google Pixel 4a от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
122
Качество видео
98
Итоговая оценка камеры
111
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|15
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|-
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2022 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|1.37 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|-
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A73 5G более удачной покупкой.
Опрос
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1