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Samsung Galaxy A73 5G против Google Pixel 6 Pro

Самсунг Галакси А73 5G
VS
Гугл Пиксель 6 Про
Samsung Galaxy A73 5G
Google Pixel 6 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Samsung Galaxy A73 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.7-дюймового Google Pixel 6 Pro, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A73 5G
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Весит на 29 граммов меньше
Причины выбрать Google Pixel 6 Pro
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 30% выше плотность пикселей (512 vs 393 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 23 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A73 5G
vs
Pixel 6 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 512 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 87% 88.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.5%
ШИМ (PWM) - 360 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A73 5G
н/д
Pixel 6 Pro
858 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 163.9 мм
Ширина 76.1 мм 75.9 мм
Толщина 7.6 мм 8.9 мм
Вес 181 грамм 210 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Белый, Мятный Белый, Желтый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A73 5G
87%
Pixel 6 Pro +2%
88.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А73 5G и Гугл Пиксель 6 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Google Tensor
Макс. частота 2400 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 642L Mali-G78 MP20
Частота GPU 490 МГц 848 МГц
FLOPS - ~2171 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A73 5G
760
Pixel 6 Pro +37%
1039
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A73 5G
2708
Pixel 6 Pro +4%
2818
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A73 5G
518239
Pixel 6 Pro +48%
768051
CPU 154698 199110
GPU 158765 299002
Memory 85148 119211
UX 123089 161867
Total score 518239 768051
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A73 5G
2461
Pixel 6 Pro +153%
6218
Пиковая температура корпуса - 40.4 °C
Stability 98% 55%
Graphics test 14 FPS 37 FPS
Graphics score 2461 6218
PCMark 3.0
Galaxy A73 5G +6%
12076
Pixel 6 Pro
11395
Web score 10746 8592
Video editing 7084 6853
Photo editing 26124 17681
Data manipulation 9192 11132
Writing score 14255 16338
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.0 Stock Android
Размер системы из коробки 36.9 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5003 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (23 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:59 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 08:47 ч.
Просмотр видео - 12:29 ч.
Игры - 04:43 ч.
Режим ожидания - 93 ч.
Общая автономность
Galaxy A73 5G
н/д
Pixel 6 Pro
27:15 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A73 5G vs Google Pixel 6 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8192 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 4x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 114°
Количество объективов 4 (108 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 104 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 11.1 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 3840 x 2880
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A73 5G
н/д
Pixel 6 Pro
84.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Google Pixel 6 Pro, а если программное обеспечение, автономность и звук – то Samsung Galaxy A73 5G.

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