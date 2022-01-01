Samsung Galaxy A73 5G против Huawei P30 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Samsung Galaxy A73 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.47-дюймового Huawei P30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 36 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A73 5G
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4200 мАч
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Более новая ОС: Android 12 против 10
- Смартфон на 3 года новее
- Стерео динамики
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Huawei P30 Pro
- Камера имеет оптический зум 5x
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Функция реверсивной зарядки
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
55
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
78
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
69
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.47 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|-
|570 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|800 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87%
|88.89%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|-
|99%
|ШИМ (PWM)
|-
|231 Гц
|Время отклика
|-
|3.6 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.7 мм
|158 мм
|Ширина
|76.1 мм
|73.4 мм
|Толщина
|7.6 мм
|8.4 мм
|Вес
|181 грамм
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Серый, Белый, Мятный
|Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|HiSilicon Kirin 980
|Макс. частота
|2400 МГц
|2600 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Mali G76 MP10
|Частота GPU
|490 МГц
|720 МГц
|FLOPS
|-
|~691 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6, 8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A73 5G +12%
748
668
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A73 5G +26%
2893
2287
|CPU
|156425
|142989
|GPU
|157151
|148351
|Memory
|70675
|83790
|UX
|121877
|108898
|Total score
|504741
|479881
|Stability
|98%
|48%
|Graphics test
|14 FPS
|14 FPS
|Graphics score
|2467
|2489
|PCMark 3.0 score
|12076
|8495
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|One UI 4.1
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|36.9 ГБ
|13.4 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|1:05 ч.
|Веб-серфинг
|-
|10:20 ч.
|Просмотр видео
|-
|16:28 ч.
|Игры
|-
|05:00 ч.
|Режим ожидания
|-
|99 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|7360 x 4912
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 5x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|4 (40 МП + 8 МП + 20 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
|- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|29 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
119
Качество видео
97
Итоговая оценка камеры
112
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|21
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|-
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2022 года
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.154 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.63 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
| - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A73 5G более удачной покупкой.
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