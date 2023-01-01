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Samsung Galaxy A73 5G против Nothing Phone (1)

Самсунг Галакси А73 5G
VS
Nothing phone (1)
Samsung Galaxy A73 5G
Nothing Phone (1)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 марта 2022 года Samsung Galaxy A73 5G с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.55-дюймового Nothing Phone (1), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G Plus и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A73 5G
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Nothing Phone (1)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 828 и 756 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A73 5G
vs
Phone (1)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 800 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87% 85.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.9%
ШИМ (PWM) - 119 Гц
Время отклика - 2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A73 5G
н/д
Phone (1)
667 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.7 мм 159.2 мм
Ширина 76.1 мм 75.8 мм
Толщина 7.6 мм 8.3 мм
Вес 181 грамм 193.5 грамма
Водонепроницаемость IP67 IP53
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Белый, Мятный Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A73 5G +1%
87%
Phone (1)
85.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А73 5G и Nothing phone (1) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Макс. частота 2400 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 642L Adreno 642L
Частота GPU 490 МГц 608 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A73 5G
756
Phone (1) +10%
828
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A73 5G
2941
Phone (1) +2%
3000
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A73 5G
523016
Phone (1) +11%
581873
CPU 154698 160405
GPU 158765 175059
Memory 85148 113702
UX 123089 130019
Total score 523016 581873
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% -
Graphics test 14 FPS -
Graphics score 2460 -
PCMark 3.0 score 12086 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 12
Оболочка UI One UI 5.0 Nothing OS
Размер системы из коробки 36.9 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:31 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:12 ч.
Просмотр видео - 15:54 ч.
Игры - 04:48 ч.
Режим ожидания - 108 ч.
Общая автономность
Galaxy A73 5G
н/д
Phone (1)
34:17 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A73 5G vs Nothing Phone (1)
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива - 114°
Количество объективов 4 (108 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП) 2 (50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Nothing Phone (1) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.13"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A73 5G
н/д
Phone (1)
84.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2022 года Июль 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Наклеенная пленка на экране
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и корпус - выбирайте Nothing Phone (1), а если программное обеспечение и звук – то Samsung Galaxy A73 5G.

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