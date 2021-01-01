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Samsung Galaxy A8 (2018) против Huawei P30 Lite

Самсунг Галакси А8 (2018)
VS
Хуавей П30 Лайт
Samsung Galaxy A8 (2018)
Huawei P30 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 декабря 2017 года Samsung Galaxy A8 (2018) с экраном 5.6" и чипом Exynos 7 Octa 7885, против 6.15-дюймового Huawei P30 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A8 (2018)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (586 против 495 нит)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Huawei P30 Lite
  • На 0.55" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Комплектуется на 340 мАч более емким аккумулятором – 3340 против 3000 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Тонкие рамки – на 8.4% выше полезная площадь экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A8 (2018)
vs
P30 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 5.6 дюймов 6.15 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей 1080 x 2312 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.2:9
Плотность пикселей 441 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 75.8% 84.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.4%
ШИМ (PWM) 242 Гц Не обнаружено
Время отклика 4.6 мс 42.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 820:1
Максимальная яркость
Galaxy A8 (2018) +18%
586 нит
P30 Lite
495 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 149.2 мм 152.9 мм
Ширина 70.6 мм 72.7 мм
Толщина 8.4 мм 7.43 мм
Вес 172 грамма 159 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A8 (2018)
75.8%
P30 Lite +11%
84.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А8 (2018) и Хуавей П30 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7885 HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Mali-G51
Частота GPU 770 МГц 1000 МГц
FLOPS ~29 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A8 (2018)
85516
P30 Lite +62%
138877
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A8 (2018) +4%
146229
P30 Lite
140008
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI TouchWiz UI EMUI 10.0
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3340 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да, SuperCharge (63% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A8 (2018)
11:25 ч.
P30 Lite +28%
14:45 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A8 (2018) +25%
16:59 ч.
P30 Lite
13:23 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A8 (2018)
22:46 ч.
P30 Lite +27%
28:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A8 (2018) vs Huawei P30 Lite
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (16 МП) 3 (24 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K2P6SX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура f/1.9 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 11 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A8 (2018)
85 дБ
P30 Lite +5%
88.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2017 года Март 2019 года
Дата начала продаж Январь 2018 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.241 Вт/кг 1.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.25 Вт/кг 1.19 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, автономность и камера - выбирайте Huawei P30 Lite, а если коммуникации, корпус и звук – то Samsung Galaxy A8 (2018).

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