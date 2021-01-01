Samsung Galaxy A8 (2018) против Huawei P40 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 декабря 2017 года Samsung Galaxy A8 (2018) с экраном 5.6" и чипом Exynos 7 Octa 7885, против 6.4-дюймового Huawei P40 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 27 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A8 (2018)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
- На 15% выше максимальная яркость экрана (593 против 515 нит)
- Super AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
- На 11% выше плотность пикселей (441 vs 398 PPI)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Лучше лежит в руке - корпус на 5.7 мм уже
Причины выбрать Huawei P40 Lite
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 0.8" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1200 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3000 мАч
- На 32% лучшая автономность (121 vs 92 часов)
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Более энергоэффективный CPU – Kirin 810
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Тонкие рамки – на 7.7% выше полезная площадь экрана
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
65
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
86
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
79
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
69
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|LTPS LCD
|Размер
|5.6 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2220 пикселей
|1080 x 2310 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|19.2:9
|Плотность пикселей
|441 точек на дюйм
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 4
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|75.8%
|83.5%
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.8%
|ШИМ (PWM)
|242 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|4.6 мс
|38.4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|976:1
Дизайн и корпус
|Высота
|149.2 мм
|159.2 мм
|Ширина
|70.6 мм
|76.3 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8.7 мм
|Вес
|172 грамма
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой
|Полночный черный, Ярко зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7885
|HiSilicon Kirin 810
|Макс. частота
|2200 МГц
|2270 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
|- 6 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|14 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP2
|Mali-G52 MP6
|Частота GPU
|770 МГц
|820 МГц
|FLOPS
|~29 Гфлопс
|~551 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
580
Geekbench 5 (многоядерный)
1866
AnTuTu Benchmark 8
140712
P40 Lite +135%
331337
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 10.0
|Оболочка UI
|TouchWiz UI
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|-
|14.6 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
|Да (70% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|1:10 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:25 ч.
P40 Lite +60%
18:04 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A8 (2018) +6%
16:59 ч.
15:58 ч.
Время разговора (3G)
22:46 ч.
P40 Lite +48%
33:21 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|1 (16 МП)
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K2P6SX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|-
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4920 x 3264
|Апертура
|f/1.9
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|27 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Одновременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|11
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2017 года
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Январь 2018 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.241 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.25 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P40 Lite более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1