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Samsung Galaxy A8 (2018) против Galaxy A30s

Самсунг Галакси А8 (2018)
VS
Самсунг Галакси А30s
Samsung Galaxy A8 (2018)
Samsung Galaxy A30s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 декабря 2017 года Samsung Galaxy A8 (2018) с экраном 5.6" и чипом Exynos 7 Octa 7885, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A30s, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A8 (2018)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 65% выше плотность пикселей (441 vs 268 PPI)
  • Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (586 против 486 нит)
Причины выбрать Samsung Galaxy A30s
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Тонкие рамки – на 9.4% выше полезная площадь экрана
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1933 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A8 (2018)
vs
Galaxy A30s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.6 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 441 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 75.8% 85.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98%
ШИМ (PWM) 242 Гц 240 Гц
Время отклика 4.6 мс 4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy A8 (2018) +21%
586 нит
Galaxy A30s
486 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 149.2 мм 158.5 мм
Ширина 70.6 мм 74.7 мм
Толщина 8.4 мм 7.8 мм
Вес 172 грамма 169 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Черный, Белый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A8 (2018)
75.8%
Galaxy A30s +12%
85.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А8 (2018) и Самсунг Галакси А30s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7885 Samsung Exynos 7 Octa 7904
Макс. частота 2200 МГц 1770 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Mali-G71 MP2
Частота GPU 770 МГц 770 МГц
FLOPS ~29 Гфлопс ~65 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A8 (2018)
85516
Galaxy A30s +25%
106567
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A8 (2018) +20%
146229
Galaxy A30s
121470
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI TouchWiz UI One UI 3.1
Размер системы из коробки - 10.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A8 (2018)
11:25 ч.
Galaxy A30s
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A8 (2018)
16:59 ч.
Galaxy A30s
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A8 (2018)
22:46 ч.
Galaxy A30s
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A8 (2018) vs Samsung Galaxy A30s
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (16 МП) 3 (25 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K2P6SX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K2X5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/1.9 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 11 10
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A8 (2018)
85 дБ
Galaxy A30s +1%
86.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2017 года Август 2019 года
Дата начала продаж Январь 2018 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.241 Вт/кг 1.05 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.25 Вт/кг 1.54 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность и камера - выбирайте Samsung Galaxy A30s, а если дисплей и корпус – то Samsung Galaxy A8 (2018).

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