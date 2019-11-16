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Samsung Galaxy A8 (2018) против Galaxy A50

Самсунг Галакси А8 (2018)
VS
Самсунг Галакси А50
Samsung Galaxy A8 (2018)
Samsung Galaxy A50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 декабря 2017 года Samsung Galaxy A8 (2018) с экраном 5.6" и чипом Exynos 7 Octa 7885, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9610 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (6)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A8 (2018)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • На 7% лучшая автономность (98 vs 92 часов)
  • Тонкие рамки – на 9.4% выше полезная площадь экрана
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 9610
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A8 (2018)
vs
Galaxy A50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.6 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 441 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 75.8% 85.2%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 141.5%
ШИМ (PWM) 242 Гц 119 Гц
Время отклика 4.6 мс 7 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy A8 (2018) +7%
586 нит
Galaxy A50
548 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 149.2 мм 158.5 мм
Ширина 70.6 мм 74.7 мм
Толщина 8.4 мм 7.7 мм
Вес 172 грамма 166 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A8 (2018)
75.8%
Galaxy A50 +12%
85.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А8 (2018) и Самсунг Галакси А50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7885 Samsung Exynos 7 Octa 9610
Макс. частота 2200 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Mali-G72 MP3
Частота GPU 770 МГц 850 МГц
FLOPS ~29 Гфлопс ~259 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A8 (2018)
85516
Galaxy A50 +71%
146103
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A8 (2018)
146229
Galaxy A50 +11%
161742
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI TouchWiz UI One UI 3.1
Размер системы из коробки - 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A8 (2018)
11:25 ч.
Galaxy A50 +8%
12:16 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A8 (2018) +7%
16:59 ч.
Galaxy A50
15:49 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A8 (2018)
22:46 ч.
Galaxy A50 +8%
24:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A8 (2018) vs Samsung Galaxy A50
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (16 МП) 3 (25 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K2P6SX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 6024 x 4024
Апертура f/1.9 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 25 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 11 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A8 (2018)
85 дБ
Galaxy A50
85 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2017 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Январь 2018 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.241 Вт/кг 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.25 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A50 более удачной покупкой.

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53 (66.3%)
27 (33.8%)
Всего проголосовало: 80

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Мнение пользователей

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Денис 19 февраля 2021 15:40
Пользуюсь и тем и другим а50 конечно солидный и приятный но непременно отсутствие индикаторов .но вот а 8 плюс это я считаю чисто мужской телефон и не уступает а50
+2 Ответить
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Ник 21 августа 2020 20:34
Для мужика метал лучше, а девушки же окуратнее
+2 Ответить
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Андрей 05 апреля 2020 15:55
Самсунг А8 по сравнению с А50 имеет ряд преимуществ: IP68; экран намного четче; корпус сделан из нормальных материалов, а не из пластика; А8 проигрывает только по железу
+10 Ответить
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A8SAMSUNG 07 марта 2020 20:36
SAMSUNG A8 ЛУЧШЕ. НО Я ХОЧУ КУПИТЬ А50.
0 Ответить
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Александр 23 декабря 2019 10:56
Не вижу каких -либо глобальных различий. У меня А8 работает 1.5 года как часы, на А50 менять незачем.
+12 Ответить
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Дмитрий 24 декабря 2019 18:10
Если смотреть сразу на оба, то а50 это несомненно шикарней экран - а8 рядом не стоит.
+6 Ответить
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вадим 16 ноября 2019 15:47
а8 лучше чем а50 на 120000000000 раз
+7 Ответить
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Твоя мамка 20 ноября 2019 21:14
Просто у тебя а8 он не сравнится с а 50 ты потеряный
+15 Ответить
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Stasyandra228 25 декабря 2019 18:39
Твоя мамка , Согласен пользуюсь а50 а у моей мамы а8+ и в моём телефоне всё лучше а8 кроме того что у. а8 есть влагозащита ip68
+9 Ответить
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