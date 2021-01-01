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Samsung Galaxy A8 (2018) против Galaxy A72

Самсунг Галакси А8 (2018)
VS
Самсунг Галакси А72
Samsung Galaxy A8 (2018)
Samsung Galaxy A72

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 декабря 2017 года Samsung Galaxy A8 (2018) с экраном 5.6" и чипом Exynos 7 Octa 7885, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A72, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 40 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A8 (2018)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 12% выше плотность пикселей (441 vs 393 PPI)
  • Весит на 31 грамм меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.8 мм уже
Причины выбрать Samsung Galaxy A72
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 1.1" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (809 против 593 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 9.1% выше полезная площадь экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Возможность записи 4K-видео

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A8 (2018)
vs
Galaxy A72

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 5.6 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 20:9
Плотность пикселей 441 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 75.8% 84.9%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 242 Гц -
Время отклика 4.6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Galaxy A8 (2018)
593 нит
Galaxy A72 +36%
809 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 149.2 мм 165 мм
Ширина 70.6 мм 77.4 мм
Толщина 8.4 мм 8.4 мм
Вес 172 грамма 203 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Черный, Синий, Лаванда
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A8 (2018)
75.8%
Galaxy A72 +12%
84.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А8 (2018) и Самсунг Галакси А72 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7885 Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2200 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 14 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Adreno 618
Частота GPU 770 МГц 750 МГц
FLOPS ~29 Гфлопс ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A8 (2018)
139260
Galaxy A72 +111%
293516

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 11
Оболочка UI TouchWiz UI One UI 3.1

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:35 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A8 (2018)
11:25 ч.
Galaxy A72
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A8 (2018)
16:59 ч.
Galaxy A72
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A8 (2018)
22:46 ч.
Galaxy A72
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A8 (2018) vs Samsung Galaxy A72
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 9000 x 7000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (16 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K2P6SX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 11 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2017 года Март 2021 года
Дата начала продаж Январь 2018 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.241 Вт/кг 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.25 Вт/кг 1.17 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A72 более удачной покупкой.

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