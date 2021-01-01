Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 декабря 2017 года Samsung Galaxy A8 (2018) с экраном 5.6" и чипом Exynos 7 Octa 7885, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A72, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 40 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.