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Samsung Galaxy A8 Plus (2018) против Galaxy A71

Самсунг Галакси А8 Плюс (2018)
VS
Самсунг Галакси А71
Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
Samsung Galaxy A71

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 декабря 2017 года Samsung Galaxy A8 Plus (2018) с экраном 6" и чипом Exynos 7 Octa 7885, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A71, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
Причины выбрать Samsung Galaxy A71
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3500 мАч
  • Тонкие рамки – на 11.7% выше полезная площадь экрана
  • На 28% выше максимальная яркость экрана (508 против 396 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 730
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 2 года новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A8 Plus (2018)
vs
Galaxy A71

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 75.5% 87.2%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.2%
ШИМ (PWM) - 247 Гц
Время отклика - 3.8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy A8 Plus (2018)
396 нит
Galaxy A71 +28%
508 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.9 мм 163.6 мм
Ширина 75.7 мм 76 мм
Толщина 8.3 мм 7.7 мм
Вес 191 грамм 179 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Черный, Синий, Серебристый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А8 Плюс (2018) и Самсунг Галакси А71 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7885 Qualcomm Snapdragon 730
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 14 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Adreno 618
Частота GPU 770 МГц 500 МГц
FLOPS ~29 Гфлопс ~386 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A8 Plus (2018)
85460
Galaxy A71 +139%
204061
AnTuTu Benchmark 8
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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 10 (С обновлением до Android 11.0)
Оболочка UI One UI One UI 3.1
Размер системы из коробки - 23.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да (50% за 35 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A8 Plus (2018) vs Samsung Galaxy A71
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4616 x 3464 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (16 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K2P6SX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A71 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 11 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2017 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2018 года Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.32 Вт/кг 0.51 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.3 Вт/кг 1.56 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A71 более удачной покупкой.

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Всего проголосовало: 13

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