Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 декабря 2017 года Samsung Galaxy A8 Plus (2018) с экраном 6" и чипом Exynos 7 Octa 7885, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A71, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.