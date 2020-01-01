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Samsung Galaxy A80 против Apple iPhone 11

Самсунг Галакси А80
Samsung Galaxy A80
VS
Эпл Айфон 11
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Samsung Galaxy A80 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A80
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Современный порт USB Type-C
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 590 мАч более емким аккумулятором – 3700 против 3110 мАч
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • На 21% выше плотность пикселей (393 vs 326 PPI)
  • Тонкие рамки – на 7.03% выше полезная площадь экрана
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Стерео динамики
  • В 2.4 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1352 и 563 баллов)
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A80 и Apple iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19.9:9 19.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.03% 79%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A80
616 нит
iPhone 11 +5%
644 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 165.2 мм 150.9 мм
Ширина 76.5 мм 75.7 мм
Толщина 9.3 мм 8.3 мм
Вес 185 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A80 +9%
86.03%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А80 и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730 Apple A13 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470) 2 ядра Lightning (2.65 ГГц) + 4 ядра Thunder
CPU ядер 8 6
Частота 2200 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Apple GPU
GPU-ядер - 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A80
563
iPhone 11 +140%
1352
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A80
1685
iPhone 11 +109%
3527
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A80
245175
iPhone 11 +111%
518333

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI One UI 2.0 -
Размер системы из коробки 22 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A80
9:43 ч.
iPhone 11 +62%
15:29 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A80
14:44 ч.
iPhone 11 +28%
18:43 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A80 +40%
24:44 ч.
iPhone 11
17:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A80 vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 0 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - Апертура: f/1.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Galaxy A80
н/д
iPhone 11
112
Качества видео
Galaxy A80
н/д
iPhone 11
101
Итоговая оценка камеры
Galaxy A80
н/д
iPhone 11
109

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 18

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A80
70.4 дБ
iPhone 11 +1%
71.2 дБ
Музыка
Galaxy A80
71.8 дБ
iPhone 11 +2%
72.9 дБ
Звонок
Galaxy A80 +5%
80 дБ
iPhone 11
76 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Апрель 2019 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.22 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.43 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Гарнитура
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 более удачной покупкой.

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