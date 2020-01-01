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Samsung Galaxy A80 против Apple iPhone 12 mini

Самсунг Галакси А80
Samsung Galaxy A80
VS
Эпл Айфон 12 мини
Apple iPhone 12 mini

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Samsung Galaxy A80 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 5.4-дюймового Apple iPhone 12 mini, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A80
  • Комплектуется на 1473 мАч более емким аккумулятором – 3700 против 2227 мАч
  • На 1.3" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 12 mini
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • На 21% выше плотность пикселей (476 vs 393 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 12.3 мм уже
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A80 и Apple iPhone 12 mini

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.7 дюймов 5.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.9:9 19.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 476 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 -
Соотношение экрана к корпусу 86.03% 85.1%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A80
616 нит
iPhone 12 mini +2%
631 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 165.2 мм 131.5 мм
Ширина 76.5 мм 64.2 мм
Толщина 9.3 мм 7.4 мм
Вес 185 граммов 135 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A80 +1%
86.03%
iPhone 12 mini
85.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А80 и Эпл Айфон 12 мини в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730 Apple A14 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470) 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning)
CPU ядер 8 6
Частота 2200 МГц 3100 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 618 Apple A14 Bionic GPU
GPU-ядер - 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A80
563
iPhone 12 mini +179%
1569
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A80
1685
iPhone 12 mini +149%
4191
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A80
245175
iPhone 12 mini +142%
593238

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 14
Оболочка UI One UI 2.0 -
Размер системы из коробки 22 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 2227 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. -
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут) Да
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A80
9:43 ч.
iPhone 12 mini
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A80
14:44 ч.
iPhone 12 mini
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A80
24:44 ч.
iPhone 12 mini
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A80 vs Apple iPhone 12 mini
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4290 x 2800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 MP + 0 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Времяпролетный объектив - Апертура: f/1.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4290 x 2800
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 22

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A80
70.4 дБ
iPhone 12 mini
н/д
Музыка
Galaxy A80
71.8 дБ
iPhone 12 mini
н/д
Звонок
Galaxy A80
80 дБ
iPhone 12 mini
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Апрель 2019 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Май 2019 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.22 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.43 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Гарнитура
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 12 mini более удачной покупкой.

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