Samsung Galaxy A80 против OnePlus 8 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 апреля 2019 года Samsung Galaxy A80 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 730, против 6.78-дюймового OnePlus 8 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A80
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать OnePlus 8 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет оптический зум 3x
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 810 мАч более емким аккумулятором – 4510 против 3700 мАч
- На 47% выше максимальная яркость экрана (901 против 613 нит)
- На 31% выше плотность пикселей (513 vs 393 PPI)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Стерео динамики
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
95
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
54
96
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71
83
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
81
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
79
91
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
66
87
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1440 x 3168 пикселей
|Соотношение сторон
|19.9:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|513 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86.03%
|90.8%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|98.3%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|240 Гц
|258 Гц
|Время отклика
|7 мс
|7.5 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|165.2 мм
|165.3 мм
|Ширина
|76.5 мм
|74.4 мм
|Толщина
|9.3 мм
|8.5 мм
|Вес
|185 граммов
|199 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Золотой
|Черный, Зеленый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 730
|Qualcomm Snapdragon 865
|Макс. частота
|2200 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|8 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Adreno 650
|Частота GPU
|500 МГц
|587 МГц
|FLOPS
|~386 Гфлопс
|~1228 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1866 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|No
|No
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
558
8 Pro +64%
914
Geekbench 5 (многоядерный)
1658
8 Pro +106%
3421
AnTuTu Benchmark 8
245194
8 Pro +144%
598161
Рейтинг смартфонов в AnTuTu Benchmark 8 (#207 и #19)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10.0
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|OxygenOS 10.0
|Размер системы из коробки
|22 ГБ
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|3700 мАч
|4510 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (30 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
|Да (50% за 23 минут)
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|0:55 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:43 ч.
8 Pro +30%
12:28 ч.
Время просмотра видео
14:44 ч.
8 Pro +15%
16:58 ч.
Время разговора (3G)
24:44 ч.
8 Pro +16%
28:35 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 0 МП)
|4 (48 МП + 8 МП + 48 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- Апертура: f/1.2
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото OnePlus 8 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|48 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.5
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.06"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
126
Качество видео
103
Итоговая оценка камеры
119
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2019 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.22 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.43 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Гарнитура
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 8 Pro более удачной покупкой.
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