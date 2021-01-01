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Samsung Galaxy A8s против Galaxy A70

Самсунг Галакси А8С
VS
Самсунг Галакси А70
Samsung Galaxy A8s
Samsung Galaxy A70

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 декабря 2018 года Samsung Galaxy A8s с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 710, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A70, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 675 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A8s
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Стабилизация изображения
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy A70
  • Комплектуется на 1100 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3400 мАч
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A8s
vs
Galaxy A70

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.02% 86%
Особенности - - Always-On Display
Максимальная яркость
Galaxy A8s
н/д
Galaxy A70
603 нит

Дизайн и корпус

Высота 158.4 мм 164.3 мм
Ширина 74.9 мм 76.7 мм
Толщина 7.4 мм 7.9 мм
Вес 173 грамма 183 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Розовый, Зеленый, Розовый + синий (градиент), Розовый + желтый (градиент) Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A8s
85.02%
Galaxy A70 +1%
86%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А8С и Самсунг Галакси А70 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 710 Qualcomm Snapdragon 675
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 10 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 616 Adreno 612
Частота GPU 500 МГц 700-750 МГц
FLOPS ~384 Гфлопс ~328.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A8s
389
Galaxy A70 +22%
474
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A8s +56%
1456
Galaxy A70
936
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A8s
169809
Galaxy A70
169399
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A8s
187769
Galaxy A70 +15%
216515
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI One UI 3.1

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 35 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:53 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A8s
н/д
Galaxy A70
13:24 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A8s
н/д
Galaxy A70
17:35 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A8s
н/д
Galaxy A70
37:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A8s vs Samsung Galaxy A70
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 5288 x 3968 6500 x 4920
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 3 (24 МП + 10 МП + 5 МП) 3 (32 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 32 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 5632 x 4224 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 15 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A8s
н/д
Galaxy A70
81.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Декабрь 2018 года Март 2019 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.24 Вт/кг 0.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.168 Вт/кг 1.48 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение, автономность и звук - выбирайте Samsung Galaxy A70, а если камера, коммуникации и корпус – то Samsung Galaxy A8s.

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