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Samsung Galaxy A9 (2018) против Galaxy A50

Самсунг Галакси А9 (2018)
VS
Самсунг Галакси А50
Samsung Galaxy A9 (2018)
Samsung Galaxy A50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 октября 2018 года Samsung Galaxy A9 (2018) с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9610 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A9 (2018)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 12% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (601 против 548 нит)
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • На 11% лучшая автономность (98 vs 88 часов)
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 9610
  • Тонкие рамки – на 5.1% выше полезная площадь экрана
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Весит на 17 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A9 (2018)
vs
Galaxy A50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.3 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 80.1% 85.2%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97% 141.5%
ШИМ (PWM) 250 Гц 119 Гц
Время отклика 4.4 мс 7 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy A9 (2018) +10%
601 нит
Galaxy A50
548 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 162.5 мм 158.5 мм
Ширина 77 мм 74.7 мм
Толщина 7.8 мм 7.7 мм
Вес 183 грамма 166 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A9 (2018)
80.1%
Galaxy A50 +6%
85.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А9 (2018) и Самсунг Галакси А50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 Samsung Exynos 7 Octa 9610
Макс. частота 2200 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 512 Mali-G72 MP3
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
FLOPS ~217 Гфлопс ~259 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A9 (2018) +12%
180420
Galaxy A50
161742
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI One UI 3.1
Размер системы из коробки 19 ГБ 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3800 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A9 (2018)
10:51 ч.
Galaxy A50 +16%
12:16 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A9 (2018)
15:20 ч.
Galaxy A50 +2%
15:49 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A9 (2018)
21:52 ч.
Galaxy A50 +13%
24:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A9 (2018) vs Samsung Galaxy A50
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя 25 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 5288 x 3968
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 4 (24 МП + 8 МП + 10 МП + 5 МП) 3 (25 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.9" (CMOS)
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A9 (2018) от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 25 мегапикселей
Разрешение фото 5664 x 4248 6024 x 4024
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 25 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 9 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A9 (2018) +3%
87.5 дБ
Galaxy A50
85 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2018 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.351 Вт/кг 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.587 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и автономность - выбирайте Samsung Galaxy A50, а если камера – то Samsung Galaxy A9 (2018).

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Мнение пользователей

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Serdar tm 22 июня 2021 18:28
Не стоит переплачивать на А9 я бы взял а50 он мощный
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