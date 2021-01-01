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Samsung Galaxy A9 (2018) против Galaxy A6

Самсунг Галакси А9 (2018)
VS
Самсунг Галакси А6
Samsung Galaxy A9 (2018)
Samsung Galaxy A6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 октября 2018 года Samsung Galaxy A9 (2018) с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 5.6-дюймового Samsung Galaxy A6, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7870 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A9 (2018)
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 3800 против 3000 мАч
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 27% выше максимальная яркость экрана (601 против 475 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
Причины выбрать Samsung Galaxy A6
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.2 мм уже
  • Весит на 21 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A9 (2018)
vs
Galaxy A6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.3 дюймов 5.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2220 пикселей 720 x 1480 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.1% 75.24%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97% -
ШИМ (PWM) 250 Гц 238 Гц
Время отклика 4.4 мс 3.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy A9 (2018) +27%
601 нит
Galaxy A6
475 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 162.5 мм 149.9 мм
Ширина 77 мм 70.8 мм
Толщина 7.8 мм 7.7 мм
Вес 183 грамма 162 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A9 (2018) +6%
80.1%
Galaxy A6
75.24%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А9 (2018) и Самсунг Галакси А6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660 Samsung Exynos 7 Octa 7870
Макс. частота 2200 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 8 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 512 Mali-T830 MP1
Частота GPU 850 МГц 600 МГц
FLOPS ~217 Гфлопс ~23 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy A9 (2018) +123%
1615
Galaxy A6
725
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy A9 (2018) +54%
5692
Galaxy A6
3705
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A9 (2018) +132%
146720
Galaxy A6
63361
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A9 (2018) +122%
180420
Galaxy A6
81246
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI One UI 2.0
Размер системы из коробки 19 ГБ 9.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3800 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 6 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:25 ч. 1:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A9 (2018) +13%
10:51 ч.
Galaxy A6
9:32 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A9 (2018) +14%
15:20 ч.
Galaxy A6
13:33 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A9 (2018) +6%
21:52 ч.
Galaxy A6
20:28 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A9 (2018) vs Samsung Galaxy A6
Основная камера
Матрица 24 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 5288 x 3968 4616 x 3464
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (24 МП + 8 МП + 10 МП + 5 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 24 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.9" (CMOS)
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A9 (2018) от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 24 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 5664 x 4248 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/1.9
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 9 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A9 (2018) +1%
87.5 дБ
Galaxy A6
87 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2018 года Май 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.351 Вт/кг 0.487 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.587 Вт/кг 1.386 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A9 (2018) более удачной покупкой.

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