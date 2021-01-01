Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 октября 2018 года Samsung Galaxy A9 (2018) с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 660, против 6-дюймового Samsung Galaxy A7 (2018), который имеет процессор Exynos 7 Octa 7885 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.