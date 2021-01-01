Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A9 Pro vs Galaxy A6 Plus – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A9 Pro против A6 Plus

Самсунг Галакси А9 Про
VS
Самсунг Галакси А6 Плюс
Samsung Galaxy A9 Pro
Samsung Galaxy A6 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 марта 2016 года Samsung Galaxy A9 Pro с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 652, против 6-дюймового Samsung Galaxy A6 Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A9 Pro
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3500 мАч
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Стабилизация изображения
Причины выбрать Samsung Galaxy A6 Plus
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 450
  • Более новая ОС: Android 9 против 8
  • На 12% выше плотность пикселей (411 vs 367 PPI)
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.2 мм уже
  • Весит на 24 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A9 Pro
vs
Galaxy A6 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 2220 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18.5:9
Плотность пикселей 367 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 76.11% 75.3%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy A9 Pro
н/д
Galaxy A6 Plus
461 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 161.7 мм 160.2 мм
Ширина 80.9 мм 75.7 мм
Толщина 7.9 мм 7.9 мм
Вес 210 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Золотой Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A9 Pro +1%
76.11%
Galaxy A6 Plus
75.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А9 Про и Самсунг Галакси А6 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 652 Qualcomm Snapdragon 450
Макс. частота 1800 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A72		 - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 510 Adreno 506
Частота GPU 550 МГц 650 МГц
FLOPS ~153 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Galaxy A9 Pro +128%
1777
Galaxy A6 Plus
781
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy A9 Pro +804%
34115
Galaxy A6 Plus
3774
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A9 Pro +25%
72291
Galaxy A6 Plus
57703
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0.1 (С обновлением до Android 8.0) Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Experience UI 9 One UI
Размер системы из коробки - 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A9 Pro
н/д
Galaxy A6 Plus
12:13 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A9 Pro
н/д
Galaxy A6 Plus
17:21 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A9 Pro
н/д
Galaxy A6 Plus
34:18 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A9 Pro vs Samsung Galaxy A6 Plus
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (16 МП) 2 (16 МП + 5 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 5664 x 4248
Апертура f/1.9 f/1.9
Фокусное расстояние - 27 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, MAP, HSP, HID, HFP, GAVDP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2016 года Май 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2016 года Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.834 Вт/кг 0.36 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.613 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A9 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A30 и Samsung Galaxy A6 Plus
2. Samsung Galaxy A50 и Samsung Galaxy A6 Plus
3. Samsung Galaxy A51 и Samsung Galaxy A6 Plus
4. Samsung Galaxy A31 и Samsung Galaxy A6 Plus
5. Samsung Galaxy A20 и Samsung Galaxy A6 Plus
6. Samsung Galaxy A40 и Samsung Galaxy A6 Plus
7. Samsung Galaxy M30s и Samsung Galaxy A6 Plus
8. Samsung Galaxy A10s и Samsung Galaxy A6 Plus
9. Samsung Galaxy A6 и Samsung Galaxy A6 Plus

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях