Samsung Galaxy A90 против Apple iPhone 12
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 сентября 2019 года Samsung Galaxy A90 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A90
- Комплектуется на 1725 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 2775 мАч
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Современный порт USB Type-C
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против NVMe
- Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 12
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки
- Стабилизация изображения
- Показывает на 34% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Стерео динамики
- На 17% выше плотность пикселей (460 vs 393 PPI)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
69
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
77
94
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
87
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
80
85
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
76
81
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A90 и Apple iPhone 12
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|-
|Соотношение экрана к корпусу
|86.1%
|86%
|Особенности
|- Always-On Display
|- DCI-P3
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|164.8 мм
|146.7 мм
|Ширина
|76.4 мм
|71.5 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.4 мм
|Вес
|206 граммов
|164 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Apple A14 Bionic
|Архитектура
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2840 МГц
|3100 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Apple A14 Bionic GPU
|GPU-ядер
|-
|4
|Частота GPU
|585 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1866 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
752
iPhone 12 +106%
1550
Geekbench 5 (многоядерный)
2699
iPhone 12 +55%
4185
AnTuTu Benchmark 8
440333
iPhone 12 +34%
588935
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|iOS 14
|Оболочка UI
|One UI
|-
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|2775 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|-
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 35 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4290 x 2800
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|6560 x 4928
|4290 x 2800
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|18
|22
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания 25 Ватт
- Гарнитура
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone 12, а если батарея – то Samsung Galaxy A90.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1