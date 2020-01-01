Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 сентября 2019 года Samsung Galaxy A90 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.55-дюймового OnePlus 8, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.