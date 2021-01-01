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Samsung Galaxy A90 против OnePlus 8 Pro

Самсунг Галакси А90
Samsung Galaxy A90
VS
Ванплас 8 Про
OnePlus 8 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 сентября 2019 года Samsung Galaxy A90 с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.78-дюймового OnePlus 8 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A90
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать OnePlus 8 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 55% выше максимальная яркость экрана (901 против 580 нит)
  • Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 31% выше плотность пикселей (513 vs 393 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A90
vs
8 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3168 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 513 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.1% 90.8%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 117.1% 99.9%
ШИМ (PWM) 223 Гц 258 Гц
Время отклика 8 мс 7.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy A90
580 нит
8 Pro +55%
901 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 164.8 мм 165.3 мм
Ширина 76.4 мм 74.4 мм
Толщина 8.4 мм 8.5 мм
Вес 206 граммов 199 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый Черный, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A90
86.1%
8 Pro +5%
90.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А90 и Ванплас 8 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 650
Частота GPU 585 МГц 587 МГц
FLOPS ~899 Гфлопс ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A90
746
8 Pro +23%
914
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A90
2696
8 Pro +27%
3421
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A90
441101
8 Pro +36%
598161

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11.0) Android 10.0
Оболочка UI One UI OxygenOS 10.0
Размер системы из коробки 13 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4510 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (30 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 35 минут) Да (50% за 23 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 0:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A90
н/д
8 Pro
12:28 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A90
н/д
8 Pro
16:58 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A90
н/д
8 Pro
28:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A90 vs OnePlus 8 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 48 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX689 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото OnePlus 8 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6560 x 4928 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.5
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy A90
н/д
8 Pro
126
Качество видео
Galaxy A90
н/д
8 Pro
103
Итоговая оценка камеры
Galaxy A90
н/д
8 Pro
119

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A90
79.8 дБ
8 Pro +6%
84.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания 25 Ватт
- Гарнитура
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus 8 Pro более удачной покупкой.

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