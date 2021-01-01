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Samsung Galaxy F12 против Infinix Hot 10s

Самсунг Галакси F12
VS
Инфиникс Хот 10s
Samsung Galaxy F12
Infinix Hot 10s

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 5 апреля 2021 года Samsung Galaxy F12 с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 6.82-дюймового Infinix Hot 10s, который имеет процессор MediaTek Helio G85. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy F12
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Infinix Hot 10s
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 0.32" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (470 против 396 нит)
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 357 и 270 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy F12
vs
Hot 10s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1640 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 21:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 263 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.9% 83.1%
Максимальная яркость
Galaxy F12
396 нит
Hot 10s +19%
470 нит

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 171.5 мм
Ширина 75.9 мм 77.5 мм
Толщина 9.7 мм 9.2 мм
Вес 221 грамм 207 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий Зеленый, Фиолетовый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy F12
81.9%
Hot 10s +1%
83.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси F12 и Инфиникс Хот 10s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP1 Mali-G52 MP2
Частота GPU 680 МГц 1000 МГц
FLOPS ~26 Гфлопс ~54 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти - LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy F12
270
Hot 10s +32%
357
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy F12
994
Hot 10s +34%
1330
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy F12
131197
Hot 10s
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI One UI 3.0 XOS 7.6

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Нет
Время полной зарядки - 3:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy F12 vs Infinix Hot 10s
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 3968 x 2976
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 0 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Апрель 2021 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность и звук - выбирайте Samsung Galaxy F12, а если дисплей и производительность – то Infinix Hot 10s.

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