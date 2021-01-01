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Samsung Galaxy F12 против Infinix Hot 11S

Самсунг Галакси F12
VS
Инфиникс Хот 11S
Samsung Galaxy F12
Infinix Hot 11S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 апреля 2021 года Samsung Galaxy F12 с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 6.78-дюймового Infinix Hot 11S, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy F12
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Infinix Hot 11S
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 61% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 48% выше плотность пикселей (399 vs 270 PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (499 против 399 нит)
  • Стерео динамики
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 371 и 271 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy F12
vs
Hot 11S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2480 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.9% 83.5%
Максимальная яркость
Galaxy F12
399 нит
Hot 11S +25%
499 нит

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 168.9 мм
Ширина 75.9 мм 77 мм
Толщина 9.7 мм 8.8 мм
Вес 221 грамм 205 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий Черный, Фиолетовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy F12
81.9%
Hot 11S +2%
83.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси F12 и Инфиникс Хот 11S в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 MediaTek Helio G88
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP1 Mali-G52 MC2
Частота GPU 680 МГц 1000 МГц
FLOPS ~26 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти - LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy F12
271
Hot 11S +37%
371
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy F12
1006
Hot 11S +33%
1339
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy F12
132351
Hot 11S +61%
213279
CPU 42184 67907
GPU 25653 39212
Memory 32975 39778
UX 32379 67386
Total score 132351 213279
3DMark Wild Life Performance
Galaxy F12
428
Hot 11S
н/д
PCMark 3.0 score 5645 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI One UI 3.0 XOS 7.6

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (32% за 30 минут)
Время полной зарядки - 2:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy F12 vs Infinix Hot 11S
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4864 x 2736
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 0 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
-
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Апрель 2021 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Hot 11S более удачной покупкой.

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