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Samsung Galaxy F12 против Motorola Moto G30

Самсунг Галакси F12
VS
Моторола Мото G30
Samsung Galaxy F12
Motorola Moto G30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 апреля 2021 года Samsung Galaxy F12 с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 6.5-дюймового Motorola Moto G30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy F12
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Motorola Moto G30
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (471 против 408 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Весит на 21 грамм меньше
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 307 и 271 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy F12
vs
Moto G30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.9% 83.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 93.1%
ШИМ (PWM) - 176 Гц
Время отклика - 57 мс
Контрастность - 835:1
Максимальная яркость
Galaxy F12
408 нит
Moto G30 +15%
471 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 165.2 мм
Ширина 75.9 мм 75.7 мм
Толщина 9.7 мм 9.1 мм
Вес 221 грамм 200 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий Черный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy F12
81.9%
Moto G30 +1%
83.1%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси F12 и Моторола Мото G30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 8 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-G52 MP1 Adreno 610
Частота GPU 680 МГц 600 МГц
FLOPS ~26 Гфлопс ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти - LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy F12
271
Moto G30 +13%
307
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy F12
1024
Moto G30 +25%
1275
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy F12
131138
Moto G30 +32%
173590

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI One UI 3.0 -

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (32% за 30 минут)
Время полной зарядки - 2:28 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy F12
н/д
Moto G30
16:05 ч.
Время просмотра видео
Galaxy F12
н/д
Moto G30
16:09 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy F12
н/д
Moto G30
46:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy F12 vs Motorola Moto G30
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4520 x 3060
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* - Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy F12
н/д
Moto G30
82.2 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года Февраль 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, камера и коммуникации - выбирайте Motorola Moto G30, а если программное обеспечение, автономность и звук – то Samsung Galaxy F12.

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