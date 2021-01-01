Samsung Galaxy F12 против Oppo Realme Narzo 50i
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 апреля 2021 года Samsung Galaxy F12 с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 6.5-дюймового Oppo Realme Narzo 50i, который имеет процессор Unisoc SC9863A и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy F12
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 50% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 272 и 181 баллов
Причины выбрать Oppo Realme Narzo 50i
- Смартфон на 6 месяцев новее
- Функция реверсивной зарядки
- Весит на 26 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
58
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
20
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
90
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
57
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
65
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
56
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.9%
|80.8%
Дизайн и корпус
|Высота
|164 мм
|165.2 мм
|Ширина
|75.9 мм
|76.4 мм
|Толщина
|9.7 мм
|8.9 мм
|Вес
|221 грамм
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Синий
|Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 850
|Unisoc SC9863A
|Макс. частота
|2000 МГц
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
|- 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
|Размер транзистора
|8 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP1
|PowerVR GE8322
|Частота GPU
|680 МГц
|-
|FLOPS
|~26 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|2, 4 ГБ
|Тип памяти
|-
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1800 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy F12 +50%
272
181
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy F12 +2%
1018
995
|CPU
|42184
|40291
|GPU
|25653
|16984
|Memory
|32975
|27120
|UX
|32379
|37983
|Total score
|133554
|123085
|PCMark 3.0 score
|5645
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 3.0
|Realme Go UI
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да
|Нет
|Время полной зарядки
|-
|2:56 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|7
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2021 года
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy F12 более удачной покупкой.
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