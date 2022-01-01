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Samsung Galaxy F22 против Motorola Moto G40 Fusion

Самсунг Галакси F22
VS
Моторола Мото G40 Fusion
Samsung Galaxy F22
Motorola Moto G40 Fusion

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 июля 2021 года Samsung Galaxy F22 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.8-дюймового Motorola Moto G40 Fusion, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 732G и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy F22
  • На 34% выше максимальная яркость экрана (605 против 451 нит)
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 22 грамма меньше
Причины выбрать Motorola Moto G40 Fusion
  • Показывает на 84% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 44% выше плотность пикселей (395 vs 274 PPI)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 732G
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 546 и 352 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy F22
vs
Moto G40 Fusion

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 274 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 85.3%
Максимальная яркость
Galaxy F22 +34%
605 нит
Moto G40 Fusion
451 нит

Дизайн и корпус

Высота 160 мм 169.6 мм
Ширина 74 мм 75.9 мм
Толщина 9.4 мм 9.7 мм
Вес 203 грамма 225 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy F22
83.5%
Moto G40 Fusion +2%
85.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси F22 и Моторола Мото G40 Fusion в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80 Qualcomm Snapdragon 732G
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Adreno 618
Частота GPU 950 МГц 810 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy F22
1314
Moto G40 Fusion +36%
1787
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy F22
166997
Moto G40 Fusion +84%
307667
CPU 60612 79236
GPU 36432 93993
Memory 38283 48993
UX 31364 82626
Total score 166997 307667
3DMark Wild Life Performance
Galaxy F22
685
Moto G40 Fusion +63%
1117
Stability - 99%
Graphics test 4 FPS 6 FPS
Graphics score 685 1117
PCMark 3.0 score 6618 9045
Источники: 3DMark [3], [4]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI One UI Core 3.1 -
Размер системы из коробки 18.2 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 60 минут) Да
Время полной зарядки 2:25 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy F22 vs Motorola Moto G40 Fusion
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 7 15
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G40 Fusion более удачной покупкой.

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