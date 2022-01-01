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Samsung Galaxy F22 против OnePlus Nord 2 5G

Самсунг Галакси F22
VS
Ванплас Норд 2 5G
Samsung Galaxy F22
OnePlus Nord 2 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 июля 2021 года Samsung Galaxy F22 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G80, против 6.43-дюймового OnePlus Nord 2 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 5G и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy F22
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4500 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus Nord 2 5G
  • Показывает в 4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 50% выше плотность пикселей (410 vs 274 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 1200 5G
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy F22
vs
Nord 2 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 274 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.5% 85.8%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 128.2%
ШИМ (PWM) - 119 Гц
Время отклика - 8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Galaxy F22
596 нит
Nord 2 5G +5%
628 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160 мм 158.9 мм
Ширина 74 мм 73.2 мм
Толщина 9.4 мм 8.3 мм
Вес 203 грамма 189 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Синий, Серый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy F22
83.5%
Nord 2 5G +3%
85.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси F22 и Ванплас Норд 2 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G80 MediaTek Dimensity 1200 5G
Макс. частота 2000 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G77 MC9
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy F22
348
Nord 2 5G +133%
812
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy F22
1298
Nord 2 5G +114%
2774
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy F22
166087
Nord 2 5G +301%
665348
CPU 60612 186770
GPU 36432 232801
Memory 38283 114516
UX 31364 131863
Total score 166087 665348
3DMark Wild Life Performance
Galaxy F22
685
Nord 2 5G +509%
4171
Stability - 66%
Graphics test 4 FPS 24 FPS
Graphics score 685 4171
PCMark 3.0 score 6583 8512
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI One UI Core 3.1 OxygenOS 11.3
Размер системы из коробки 18.2 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 60 минут) Да (98% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 0:31 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:29 ч.
Просмотр видео - 13:49 ч.
Игры - 05:27 ч.
Режим ожидания - 94 ч.
Общая автономность
Galaxy F22
н/д
Nord 2 5G
32:08 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy F22 vs OnePlus Nord 2 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото OnePlus Nord 2 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4128 x 3096 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.5
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy F22
н/д
Nord 2 5G
125
Качество видео
Galaxy F22
н/д
Nord 2 5G
105
Итоговая оценка камеры
Galaxy F22
н/д
Nord 2 5G
116

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy F22
н/д
Nord 2 5G
81.6 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Июль 2021 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Июль 2021 года Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Наклеенная на экран пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем OnePlus Nord 2 5G более удачной покупкой.

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