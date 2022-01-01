Samsung Galaxy F23 против Motorola Moto G50
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 марта 2022 года Samsung Galaxy F23 с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G, против 6.5-дюймового Motorola Moto G50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy F23
- На 49% выше плотность пикселей (400 vs 269 PPI)
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Смартфон на 11 месяцев новее
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Возможность записи 4K-видео
- Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 12 против 11
Причины выбрать Motorola Moto G50
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
85
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
40
41
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83
91
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
61
55
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
73
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
67
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|TFT LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.3%
|83.2%
|Цветовой охват sRGB
|-
|93.2%
|ШИМ (PWM)
|-
|2336000 Гц
|Время отклика
|-
|44 мс
|Контрастность
|-
|1889:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|165.5 мм
|164.9 мм
|Ширина
|77 мм
|74.9 мм
|Толщина
|8.4 мм
|9 мм
|Вес
|198 граммов
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP53
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Зеленый
|Серый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 750G
|Qualcomm Snapdragon 480
|Макс. частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
|Размер транзистора
|8 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Adreno 619
|Частота GPU
|825 МГц
|825 МГц
|FLOPS
|-
|~468 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|-
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy F23 +27%
639
504
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy F23 +12%
1819
1626
|CPU
|93494
|93433
|GPU
|78674
|55175
|Memory
|71217
|56324
|UX
|88437
|79177
|Total score
|328970
|283742
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|5 FPS
|Graphics score
|-
|982
|PCMark 3.0 score
|-
|8371
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI 4.1
|-
|Размер системы из коробки
|24.2 ГБ
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|-
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да (23% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|-
|2:35 ч.
|Веб-серфинг
|-
|15:36 ч.
|Просмотр видео
|-
|15:58 ч.
|Игры
|-
|06:49 ч.
|Режим ожидания
|-
|153 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (48 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4128 x 3096
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|-
|Да
|LTE Cat*
|-
|12
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2022 года
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Апрель 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy F23 более удачной покупкой.
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