Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy F23 vs Moto G50 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy F23 против Motorola Moto G50

Самсунг Галакси F23
VS
Моторола Мото G50
Samsung Galaxy F23
Motorola Moto G50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 марта 2022 года Samsung Galaxy F23 с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G, против 6.5-дюймового Motorola Moto G50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy F23
  • На 49% выше плотность пикселей (400 vs 269 PPI)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
Причины выбрать Motorola Moto G50
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy F23
vs
Moto G50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.3% 83.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 93.2%
ШИМ (PWM) - 2336000 Гц
Время отклика - 44 мс
Контрастность - 1889:1
Максимальная яркость
Galaxy F23
н/д
Moto G50
362 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165.5 мм 164.9 мм
Ширина 77 мм 74.9 мм
Толщина 8.4 мм 9 мм
Вес 198 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый Серый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy F23
82.3%
Moto G50 +1%
83.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси F23 и Моторола Мото G50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G Qualcomm Snapdragon 480
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 619
Частота GPU 825 МГц 825 МГц
FLOPS - ~468 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя - UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy F23 +27%
639
Moto G50
504
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy F23 +12%
1819
Moto G50
1626
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy F23 +16%
328970
Moto G50
283742
CPU 93494 93433
GPU 78674 55175
Memory 71217 56324
UX 88437 79177
Total score 328970 283742
3DMark Wild Life Performance
Galaxy F23
н/д
Moto G50
982
Stability - 99%
Graphics test - 5 FPS
Graphics score - 982
PCMark 3.0 score - 8371
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI One UI 4.1 -
Размер системы из коробки 24.2 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (23% за 30 минут)
Время полной зарядки - 2:35 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 15:36 ч.
Просмотр видео - 15:58 ч.
Игры - 06:49 ч.
Режим ожидания - 153 ч.
Общая автономность
Galaxy F23
н/д
Moto G50
42:53 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy F23 vs Motorola Moto G50
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот - Да
LTE Cat* - 12
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy F23
н/д
Moto G50
79.2 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2022 года Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2022 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy F23 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy M52 5G против Galaxy F23
2. Redmi Note 11 Pro (Global) против Galaxy F23
3. Galaxy M32 против Galaxy F23
4. Galaxy F22 против Galaxy F23
5. T1 5G против Galaxy F23
6. Galaxy A12 против Moto G50
7. Galaxy A32 5G против Moto G50
8. Moto G9 Power против Moto G50
9. Moto G30 против Moto G50
10. Moto G10 против Moto G50

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры