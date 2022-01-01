Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 марта 2022 года Samsung Galaxy F23 с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G, против 6.8-дюймового Motorola Moto G60, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 732G и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.