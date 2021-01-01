Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 февраля 2021 года Samsung Galaxy M62 (F62) с экраном 6.7" и чипом Exynos 9825, против 6.67-дюймового Huawei Nova 8i, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.