Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2019 года Samsung Galaxy Fold с экраном 7.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.