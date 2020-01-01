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Samsung Galaxy Grand Prime против A2 Core

Самсунг Галакси Гранд Прайм
Samsung Galaxy Grand Prime
VS
Самсунг Галакси А2 Кор
Samsung Galaxy A2 Core

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2014 года Samsung Galaxy Grand Prime с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 410, против 5-дюймового Samsung Galaxy A2 Core, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7870 и вышел на 56 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A2 Core
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Более новая ОС: Android 8 против 5.1
  • Более энергоэффективный CPU
  • Смартфон на 4 года и 8 месяцев новее
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
  • Весит на 14 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Grand Prime и Samsung Galaxy A2 Core

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD TFT LCD
Размер 5 дюймов 5 дюймов
Разрешение 540 x 960 пикселей 540 x 960 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 220 точек на дюйм 220 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 66.23% 68.92%

Тесты дисплея

Максимальная яркость

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 144.8 мм 141.6 мм
Ширина 72.1 мм 71 мм
Толщина 8.6 мм 9.1 мм
Вес 156 граммов 142 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Золотой, Серый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Гранд Прайм и Самсунг Галакси А2 Кор в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 410 Samsung Exynos 7 Octa 7870
Архитектура 4 ядра по 1.2 ГГц 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4 8
Частота 1200 МГц 1600 МГц
Размер транзистора 28 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 306 Mali-T830
GPU-ядер - 2
Частота GPU 400 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 533 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя - 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 64 ГБ До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7

Программное обеспечение

Операционная система Android 4.4.4 (С обновлением до Android 5.1) Android 8.0
Оболочка UI TouchWiz Android Go
Размер системы из коробки 3.8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч 2600 мАч
Мощность зарядки - 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Да
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:15 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Grand Prime vs Samsung Galaxy A2 Core
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 1944
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (5 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- 5 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Micro Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Музыка
Звонок

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2014 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2014 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.412 Вт/кг 0.53 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.382 Вт/кг 1.09 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A2 Core более удачной покупкой.

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