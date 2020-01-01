Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2014 года Samsung Galaxy Grand Prime с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 410, против 5-дюймового Samsung Galaxy A2 Core, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7870 и вышел на 56 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.