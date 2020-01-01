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Samsung Galaxy Grand Prime против Galaxy A20

Самсунг Галакси Гранд Прайм
Samsung Galaxy Grand Prime
VS
Самсунг Галакси А20
Samsung Galaxy A20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2014 года Samsung Galaxy Grand Prime с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 410, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A20, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 55 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Grand Prime
  • Весит на 13 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A20
  • На 1.4" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 18.77% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 1400 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2600 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Более новая ОС: Android 10 против 5.1
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 3 ГБ против 1 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более энергоэффективный CPU
  • Смартфон на 4 года и 7 месяцев новее
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy Grand Prime и Samsung Galaxy A20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD Super AMOLED
Размер 5 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 540 x 960 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 220 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 66.23% 85%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy Grand Prime +6%
427 нит
Galaxy A20
404 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 144.8 мм 158.4 мм
Ширина 72.1 мм 74.7 мм
Толщина 8.6 мм 7.8 мм
Вес 156 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Золотой, Серый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy Grand Prime
66.23%
Galaxy A20 +28%
85%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Гранд Прайм и Самсунг Галакси А20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 410 Samsung Exynos 7 Octa 7884
Архитектура 4 ядра по 1.2 ГГц 2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядер по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4 8
Частота 1200 МГц 1600 МГц
Размер транзистора 28 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 306 ARM Mali-G71
GPU-ядер - 2
Частота GPU 400 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 533 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя - 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 64 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 4.4.4 (С обновлением до Android 5.1) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI TouchWiz One UI 2.0
Размер системы из коробки 3.8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки - 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Grand Prime vs Samsung Galaxy A20
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 1 (8 МП) 2 (13 МП + 5 MP)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Micro Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Музыка
Звонок

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2014 года Март 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2014 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.412 Вт/кг 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.382 Вт/кг 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки и передачи данных
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A20 более удачной покупкой.

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