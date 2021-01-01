Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 октября 2017 года Samsung Galaxy J2 (2017) с экраном 4.7" и чипом Exynos 3 Quad 3475, против 5.83-дюймового Samsung Galaxy A10e, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.