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Samsung Galaxy J2 (2017) против Galaxy A10e

Самсунг Галакси Джей 2 (2017)
VS
Самсунг Галакси А10е
Samsung Galaxy J2 (2017)
Samsung Galaxy A10e

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 октября 2017 года Samsung Galaxy J2 (2017) с экраном 4.7" и чипом Exynos 3 Quad 3475, против 5.83-дюймового Samsung Galaxy A10e, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 21 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J2 (2017)
  • Super AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • Весит на 11 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A10e
  • Комплектуется на 1400 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 2000 мАч
  • На 1.13" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 16.53% выше полезная площадь экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Более новая ОС: Android 10 против 7
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • На 26% выше плотность пикселей (295 vs 234 PPI)
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J2 (2017)
vs
Galaxy A10e

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED PLS TFT
Размер 4.7 дюймов 5.83 дюймов
Разрешение 540 x 960 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 234 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 64.87% 81.4%
Максимальная яркость
Galaxy J2 (2017)
н/д
Galaxy A10e
442 нит

Дизайн и корпус

Высота 136.5 мм 147.3 мм
Ширина 69 мм 69.6 мм
Толщина 8.4 мм 8.4 мм
Вес 130 граммов 141 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой Черный, Синий, Золотой, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J2 (2017)
64.87%
Galaxy A10e +25%
81.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 2 (2017) и Самсунг Галакси А10е в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 3 Quad 3475 Samsung Exynos 7 Octa 7884
Макс. частота 1300 МГц 1600 МГц
CPU-ядер - 8 (2 + 6)
Архитектура - - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора - 14 нанометров
Графика - Mali-G71 MP2
Частота GPU 533 МГц 770 МГц
FLOPS - ~64 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя - 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J2 (2017)
19890
Galaxy A10e +333%
86044
AnTuTu Benchmark 8
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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI TouchWiz One UI 1.0

Батарея

Характеристики
Объем 2000 мАч 3400 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J2 (2017) vs Samsung Galaxy A10e
Основная камера
Матрица 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео Нет До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (5 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
Селфи камера
Количество мегапикселей 2 мегапикселя 5 мегапикселей
Разрешение фото 1600 x 1200 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 32 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Micro Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2017 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2017 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.14 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.77 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A10e более удачной покупкой.

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