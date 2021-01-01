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Samsung Galaxy J2 (2017) против Galaxy A11

Самсунг Галакси Джей 2 (2017)
VS
Самсунг Галакси А11
Samsung Galaxy J2 (2017)
Samsung Galaxy A11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 октября 2017 года Samsung Galaxy J2 (2017) с экраном 4.7" и чипом Exynos 3 Quad 3475, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 29 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J2 (2017)
  • Super AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.3 мм уже
  • Весит на 47 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A11
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2000 мАч
  • На 1.7" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 16.73% выше полезная площадь экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Более новая ОС: Android 11 против 7
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J2 (2017)
vs
Galaxy A11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED TFT LCD
Размер 4.7 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 540 x 960 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 234 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 64.87% 81.6%
Максимальная яркость
Galaxy J2 (2017)
н/д
Galaxy A11
442 нит

Дизайн и корпус

Высота 136.5 мм 161.4 мм
Ширина 69 мм 76.3 мм
Толщина 8.4 мм 8 мм
Вес 130 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой Черный, Красный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J2 (2017)
64.87%
Galaxy A11 +26%
81.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 2 (2017) и Самсунг Галакси А11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 3 Quad 3475 Qualcomm Snapdragon 450
Макс. частота 1300 МГц 1800 МГц
CPU-ядер - 8 (8)
Архитектура - - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора - 14 нанометров
Графика - Adreno 506
Частота GPU 533 МГц 720 МГц
FLOPS - ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя - 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J2 (2017)
19890
Galaxy A11 +266%
72774
AnTuTu Benchmark 8
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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI TouchWiz One UI 2.0
Размер системы из коробки - 10.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки - 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J2 (2017) vs Samsung Galaxy A11
Основная камера
Матрица 5 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео Нет До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива - 115°
Количество объективов 1 (5 МП) 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 2 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 1600 x 1200 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Micro Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2017 года Март 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2017 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.52 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A11 более удачной покупкой.

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