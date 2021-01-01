Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 октября 2017 года Samsung Galaxy J2 (2017) с экраном 4.7" и чипом Exynos 3 Quad 3475, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A11, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 29 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.