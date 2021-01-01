Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 января 2018 года Samsung Galaxy J2 (2018) с экраном 5" и чипом Qualcomm Snapdragon 425, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A20, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.