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Samsung Galaxy J2 Core (2020) против Huawei Honor 9S

Самсунг Галакси Джей 2 Core (2020)
Samsung Galaxy J2 Core (2020)
VS
Хуавей Хонор 9S
Huawei Honor 9S

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 27 апреля 2020 года Samsung Galaxy J2 Core (2020) с экраном 5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 5.45-дюймового Huawei Honor 9S, который имеет процессор MediaTek Helio P22. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei Honor 9S
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Стабилизация изображения
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Комплектуется на 420 мАч более емким аккумулятором – 3020 против 2600 мАч
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • На 34% выше плотность пикселей (295 vs 220 PPI)
  • Тонкие рамки – на 6.93% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J2 Core (2020)
vs
Honor 9S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 5 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 540 x 960 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18:9
Плотность пикселей 220 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 66.87% 73.8%
Максимальная яркость
Galaxy J2 Core (2020)
337 нит
Honor 9S
н/д

Дизайн и корпус

Высота 143.4 мм 146.5 мм
Ширина 72.1 мм 70.9 мм
Толщина 8.9 мм 8.4 мм
Вес 154 грамма 144 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J2 Core (2020)
66.87%
Honor 9S +10%
73.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 2 Core (2020) и Хуавей Хонор 9S в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Quad 7570 MediaTek Helio P22
Макс. частота 1400 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali T-720 MP2 PowerVR GE8320
Частота GPU 600 МГц 650 МГц
FLOPS ~36 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 10
Оболочка UI Android Go Magic UI 3.1

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 1:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J2 Core (2020) vs Huawei Honor 9S
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Нет Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Апрель 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 9S более удачной покупкой.

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