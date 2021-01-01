Samsung Galaxy J2 Core (2020) против Huawei Y5p
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 27 апреля 2020 года Samsung Galaxy J2 Core (2020) с экраном 5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 5.45-дюймового Huawei Y5p, который имеет процессор MediaTek Helio P22. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Y5p
- На 47% выше максимальная яркость экрана (494 против 337 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Стабилизация изображения
- На 0.45" большая диагональ экрана
- Более новая ОС: Android 10 против 8.1
- Комплектуется на 420 мАч более емким аккумулятором – 3020 против 2600 мАч
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
- На 34% выше плотность пикселей (295 vs 220 PPI)
- Тонкие рамки – на 6.93% выше полезная площадь экрана
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|TFT LCD
|Размер
|5 дюймов
|5.45 дюймов
|Разрешение
|540 x 960 пикселей
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|18:9
|Плотность пикселей
|220 точек на дюйм
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|66.87%
|73.8%
|Цветовой охват sRGB
|-
|97.4%
|ШИМ (PWM)
|-
|66 Гц
|Время отклика
|-
|36 мс
|Контрастность
|-
|3029:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|143.4 мм
|146.5 мм
|Ширина
|72.1 мм
|70.94 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.35 мм
|Вес
|154 грамма
|144 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой
|Полуночный черный, Мерцающий синий, Мятный зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Quad 7570
|MediaTek Helio P22
|Макс. частота
|1400 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|4 (4)
|8 (8)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali T-720 MP2
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|600 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~36 Гфлопс
|~41 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
142
Geekbench 5 (многоядерный)
825
AnTuTu Benchmark 8
92144
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Android 10
|Оболочка UI
|Android Go
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|-
|10 ГБ
Батарея
|Объем
|2600 мАч
|3020 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Да
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|2:00 ч.
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Нет
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|-
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Y5p более удачной покупкой.
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