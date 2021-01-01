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Samsung Galaxy J2 Core (2020) против Nokia C2

Самсунг Галакси Джей 2 Core (2020)
Samsung Galaxy J2 Core (2020)
VS
Нокиа С2
Nokia C2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 апреля 2020 года Samsung Galaxy J2 Core (2020) с экраном 5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 5.7-дюймового Nokia C2, который имеет процессор Spreadtrum SC9832E и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia C2
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • Стабилизация изображения
  • На 28% выше плотность пикселей (282 vs 220 PPI)
  • Более новая ОС: Android 9 против 8.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J2 Core (2020)
vs
Nokia C2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 5 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 540 x 960 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18:9
Плотность пикселей 220 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 66.87% 71.6%
Максимальная яркость
Galaxy J2 Core (2020)
337 нит
Nokia C2
н/д

Дизайн и корпус

Высота 143.4 мм 154.8 мм
Ширина 72.1 мм 75.6 мм
Толщина 8.9 мм 8.9 мм
Вес 154 грамма 161 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой Черный, Бирюзовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J2 Core (2020)
66.87%
Nokia C2 +7%
71.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 2 Core (2020) и Нокиа С2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Quad 7570 Spreadtrum SC9832E
Макс. частота 1400 МГц 1300 МГц
CPU-ядер 4 (4) -
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 -
Размер транзистора 14 нанометров -
Графика Mali T-720 MP2 -
Частота GPU 600 МГц -
FLOPS ~36 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 64 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 9.0
Оболочка UI Android Go Android Go

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч 2800 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J2 Core (2020) vs Nokia C2
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 1944
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Нет Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (5 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2048 x 1536
Апертура f/2.2 f/2.4
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Апрель 2020 года Март 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение и автономность - выбирайте Nokia C2, а если звук – то Samsung Galaxy J2 Core (2020).

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