Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 апреля 2020 года Samsung Galaxy J2 Core (2020) с экраном 5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 5.7-дюймового Samsung Galaxy A01, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 439 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.