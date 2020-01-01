Samsung Galaxy J2 Core (2020) против Galaxy A01
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 апреля 2020 года Samsung Galaxy J2 Core (2020) с экраном 5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 5.7-дюймового Samsung Galaxy A01, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 439 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A01
- На 0.7" большая диагональ экрана
- На 29% выше максимальная яркость экрана (437 против 338 нит)
- Стабилизация изображения
- Более новая ОС: Android 10 против 8.1
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2600 мАч
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
- На 37% выше плотность пикселей (301 vs 220 PPI)
- Тонкие рамки – на 8.23% выше полезная площадь экрана
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy J2 Core (2020) и Samsung Galaxy A01
Экран
|Тип
|PLS TFT
|TFT LCD
|Размер
|5 дюймов
|5.7 дюймов
|Разрешение
|540 x 960 пикселей
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|220 точек на дюйм
|301 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|66.87%
|75.1%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|143.4 мм
|146.2 мм
|Ширина
|72.1 мм
|70.9 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.3 мм
|Вес
|154 грамма
|149 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой
|Черный, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Quad 7570
|Qualcomm Snapdragon 439
|Архитектура
|4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|8
|Частота
|1400 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-T720 MP1
|Adreno 505
|GPU-ядер
|1
|-
|Частота GPU
|600 МГц
|450 МГц
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
177
Geekbench 5 (многоядерный)
831
AnTuTu Benchmark 8
88711
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1
|Android 10.0
|Оболочка UI
|Android Go
|One UI 2
|Размер системы из коробки
|-
|7.1 ГБ
Батарея
|Объем
|2600 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Нет
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
|-
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/5"
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Февраль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|1.107 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.392 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
| - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A01 более удачной покупкой.
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