Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 апреля 2020 года Samsung Galaxy J2 Core (2020) с экраном 5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 5.83-дюймового Samsung Galaxy A10e, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.