Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy J2 Core vs Galaxy A03 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy J2 Core против Galaxy A03

Самсунг Галакси Джей 2 Core
VS
Самсунг Галакси А03
Samsung Galaxy J2 Core
Samsung Galaxy A03

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2018 года Samsung Galaxy J2 Core с экраном 5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 40 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J2 Core
  • Весит на 42 грамма меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A03
  • Комплектуется на 2400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2600 мАч
  • На 1.5" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 14.93% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Более новая ОС: Android 11 против 8.1
  • Смартфон на 3 года и 4 месяца новее
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (397 против 336 нит)
  • На 23% выше плотность пикселей (270 vs 220 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J2 Core
vs
Galaxy A03

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD PLS TFT
Размер 5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 540 x 960 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 16:9 20:9
Плотность пикселей 220 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 66.87% 81.8%
Максимальная яркость
Galaxy J2 Core
336 нит
Galaxy A03 +18%
397 нит

Дизайн и корпус

Высота 143.4 мм 164.2 мм
Ширина 72.1 мм 75.9 мм
Толщина 8.9 мм 9.1 мм
Вес 154 грамма 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J2 Core
66.87%
Galaxy A03 +22%
81.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 2 Core и Самсунг Галакси А03 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Quad 7570 Unisoc T606
Макс. частота 1400 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali T-720 MP2 Mali-G57 MC2
Частота GPU 600 МГц 850 МГц
FLOPS ~36 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц -
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя - 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy J2 Core
н/д
Galaxy A03
178691
CPU - 59385
GPU - 26274
Memory - 34858
UX - 59038
Total score - 178691
3DMark Wild Life Performance
PCMark 3.0 score - 6672
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 11
Оболочка UI Android Go One UI Core 3.1
Размер системы из коробки 3.1 ГБ 13.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (20% за 40 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч. 3:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J2 Core vs Samsung Galaxy A03
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Нет Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Август 2018 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.21 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A03 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A12 vs Samsung Galaxy A03
2. Samsung Galaxy A03s vs Samsung Galaxy A03
3. Xiaomi Redmi 9A vs Samsung Galaxy A03
4. Samsung Galaxy A32 vs Samsung Galaxy A03
5. Samsung Galaxy A03 Core vs Samsung Galaxy A03

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры