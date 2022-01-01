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Samsung Galaxy J2 Core против A03 Core

Самсунг Галакси Джей 2 Core
VS
Самсунг Галакси А03 Core
Samsung Galaxy J2 Core
Samsung Galaxy A03 Core

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2018 года Samsung Galaxy J2 Core с экраном 5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03 Core, который имеет процессор Unisoc SC9863A и вышел на 40 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J2 Core
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Quad 7570
  • Весит на 57 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A03 Core
  • Комплектуется на 2400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2600 мАч
  • На 1.5" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 14.93% выше полезная площадь экрана
  • На 34% выше максимальная яркость экрана (449 против 336 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Более новая ОС: Android 11 против 8.1
  • Смартфон на 3 года и 4 месяца новее
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • На 23% выше плотность пикселей (270 vs 220 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy J2 Core
vs
Galaxy A03 Core

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD PLS TFT
Размер 5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 540 x 960 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 16:9 20:9
Плотность пикселей 220 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 66.87% 81.8%
Максимальная яркость
Galaxy J2 Core
336 нит
Galaxy A03 Core +34%
449 нит

Дизайн и корпус

Высота 143.4 мм 164.2 мм
Ширина 72.1 мм 75.9 мм
Толщина 8.9 мм 9.1 мм
Вес 154 грамма 211 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J2 Core
66.87%
Galaxy A03 Core +22%
81.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 2 Core и Самсунг Галакси А03 Core в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Quad 7570 Unisoc SC9863A
Макс. частота 1400 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Mali T-720 MP2 PowerVR GE8322
Частота GPU 600 МГц -
FLOPS ~36 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц -
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя - 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 11
Оболочка UI Android Go One UI Core 3.1
Размер системы из коробки 3.1 ГБ 8.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J2 Core vs Samsung Galaxy A03 Core
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Нет Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Август 2018 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.21 Вт/кг 0.24 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A03 Core более удачной покупкой.

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