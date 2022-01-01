Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2018 года Samsung Galaxy J2 Core с экраном 5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03 Core, который имеет процессор Unisoc SC9863A и вышел на 40 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.