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Samsung Galaxy J2 Core против A2 Core

Самсунг Галакси Джей 2 Core
Samsung Galaxy J2 Core
VS
Самсунг Галакси А2 Кор
Samsung Galaxy A2 Core

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2018 года Samsung Galaxy J2 Core с экраном 5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 5-дюймового Samsung Galaxy A2 Core, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7870 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy J2 Core
  • Более новая ОС: Android 8.1 против 8
Причины выбрать Samsung Galaxy A2 Core
  • Стабилизация изображения
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • Весит на 12 граммов меньше
  • Смартфон на 8 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy J2 Core и Samsung Galaxy A2 Core

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD TFT LCD
Размер 5 дюймов 5 дюймов
Разрешение 540 x 960 пикселей 540 x 960 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 220 точек на дюйм 220 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 66.87% 68.92%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy J2 Core
338 нит
Galaxy A2 Core
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 143.4 мм 141.6 мм
Ширина 72.1 мм 71 мм
Толщина 8.9 мм 9.1 мм
Вес 154 грамма 142 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy J2 Core
66.87%
Galaxy A2 Core +3%
68.92%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси Джей 2 Core и Самсунг Галакси А2 Кор в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Quad 7570 Samsung Exynos 7 Octa 7870
Архитектура 4 ядра Cortex-A53 по 1.4 ГГц 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4 8
Частота 1400 МГц 1600 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-T720 MP1 Mali-T830
GPU-ядер 1 2
Частота GPU 600 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя - 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Galaxy J2 Core
1799
Galaxy A2 Core +108%
3734
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy J2 Core
38572
Galaxy A2 Core +27%
49072

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 Android 8.0
Оболочка UI Android Go Android Go
Размер системы из коробки 3.1 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 2600 мАч 2600 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Да
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:15 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy J2 Core vs Samsung Galaxy A2 Core
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 1944
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Нет Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (5 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 5 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, OPP, MAP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Август 2018 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.21 Вт/кг 0.53 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.09 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy A2 Core. У него лучшие дисплей, производительность, камера и корпус.

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