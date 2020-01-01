Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2018 года Samsung Galaxy J2 Core с экраном 5" и чипом Exynos 7 Quad 7570, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A20, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.